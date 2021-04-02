США: Россия и Китай используют вакцины от коронавируса в геополитических целях

В Исследовательской службе отметили, что Россия уже договорилась о поставке 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» в 50 странах «с низким или средним уровнем дохода» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Исследовательской службе конгресса США утверждают, что Россия и Китай используют свои вакцины от коронавируса, чтобы укрепить своё положение на международной арене, сказано в докладе о распространении препаратов против коронавируса в мире.

- Многие страны с низким и средним уровнем дохода, которые сталкиваются с задержками производства, приобретают варианты вакцин, производимые в Китае и России, - передаёт RT фрагмент доклада американских специалистов.

В Исследовательской службе также заявили, что Россия договорилась о поставке 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" в 50 странах "с низким или средним уровнем дохода". Одну из наибольших партий препарата произведёт Индия. Страна заключила контракт на изготовление 300 миллионов доз.

Аналитики также отметили, что российская вакцина особенно привлекательна для таких стран, поскольку её можно хранить при более высокой температуре, чем остальные препараты, а также из-за низкой стоимости.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, в Министерстве иностранных дел Франции заявили, что отказ Евросоюза от вакцины "Спутник V" был ошибкой.