В Британии оценили десять «перехватов» российских самолетов силами НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Материал о десяти «перехватах» российских самолетов, которые якобы осуществили силы НАТО у границ Североатлантического альянса в районе Черного, Северного и Балтийского морей опубликовал британский таблоид The Daily Mail.

Ранее в альянс сообщил, что менее чем за шесть часов были перехвачены «шесть различных групп российских военных самолетов», которые находились рядом с воздушным пространством НАТО.

«Почему мы окружаем Россию, если не можем защитить Великобританию от «туристов» с лодок?» – прокомментировал публикацию британского таблоида один из читателей.

Другой напомнил, что американские военные самолеты, дислоцированные в Норвегии, пролетали недалеко от России. «Это взаимная деятельность», - считает он.

«Они в международном воздушном пространстве», - отметил еще один из читателей.

Один из комментаторов заявил, что в данном случае «не на что обращать внимание» и это «обычное занятие». «НАТО и Россия регулярно проверяют реакцию друг друга», - заявил он.

«А мы сокращаем количество наших самолетов-перехватчиков», - заметил другой.