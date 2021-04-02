Жители Украины и Таджикистана чаще других получали российское гражданство в 2020 году

Стало известно, жители каких стран чаще других получали российское гражданство в 2020 году Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

В МВД России перечислили список стран, чьи граждане чаще всего в 2020 году обращались за получением российского гражданства. Оказалось, что это жители Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении. При этом заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских, что эти страны и раньше были среди лидеров.

«Если посмотреть на миграционные потоки, количество прибывших на постоянное жительство, количество получивших сначала разрешение на временное проживание, потом вид на жительство — в общем, примерно те же самые страны в лидерах. Но что касается Украины, тут есть большая специфика: начиная с 2019 года были приняты поправки к закону о гражданстве в соответствии с указами президента о предоставлении гражданства в гуманитарных целях», — цитирует эксперта RT.

Чудиновских добавила, что гражданство из перечисленных стран получают люди, которые до этого приехали работать по разрешению на временное проживание, а уже со временем переоформили его на гражданство, передает телеканал «360».

Добавим, ранее сообщалось, что в России побит рекорд по числу новых граждан. В 2020 году российский паспорт получили более 656 тысяч иностранцев, передают «Известия».