Ритейлеры предупредили о подорожании ноутбуков в России

По данным Росстата, в феврале 2021 года средняя розничная стоимость ноутбука составила 37 тыс. 978 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нехватка чипов и других комплектующих в России, спровоцированная замедлением поставок во время пандемии коронавируса, может привести к роту цен на ноутбуки и дефициту устройств в России, сообщили представители крупнейших российских ритейлеров.

Руководитель группы закупок цифровой техники "Ситилинк" Николай Петров рассказал агентству РИА Новости, что за последние полгода самый значительный рост цен из всей электроники произошёл среди ноутбуков низкого ценового сегмента.

- Мы ожидаем, что практически во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен. На рынок ноутбуков существенное влияние оказывает дефицит компонентной базы и микросхем, - заявил Петров.

Вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин отметил, что на рынок ноутбуков негативно влияет дефицит комплектующих, а возникшая ситуация с дефицитом устройств и повышением цен сохранится до конца года.

По данным Росстата, с начала 2021 года ноутбуки подорожали в России на 8,47%, а персональные компьютеры - на 5,53%, сообщает ТАСС.