Исследование: во сколько обойдется продуктовая корзина в Великий пост Фото: Евгения ГУСЕВА

Продуктовая корзина для соблюдающего Великий пост, который в этом году приходится на 15 марта - 1 мая, в России обойдется в среденем в 2,1 тысячи рублей в неделю. Больше всего продажи постных продуктов выросли в Ростове-на-Дону, Москве и Краснодаре. Об этом говорится в исследовании «Сбермаркета».

В выборку попали черный хлеб (300-400 г на неделю) и хлебцы (150-250 г), фасоль (400-500 г) и геркулес (400 г), растительное молоко (1 л) и растительное мясо (100 г), баклажаны (1-1,5 кг), квашеная капуста (700 г - 1 кг), сухофрукты (150-250 г), яблоки (1 кг), орехи (150-250 г), мед (200-300 г), черный чай (200 г), рыба (минтай, 1-1,5 кг).

Как отмечается, больше всего увеличился интерес россиян к альтернативным видам молока. Согласно исследованию, в среднем по России продажи такого молока выросли на 3 процента. Чаще всего его выбирали в Москве (+5 процентов), а также Нижнем Новгороде и Перми (по +4 процентов).

Отмечается, что в некоторых городах спрос на разрешенные продукты не изменился, а где-то даже упал. Так, в Перми и Санкт-Петербурге увеличились продажи коровьего молока, которое запрещено в Великий пост (+2 и +1 процент соответственно).