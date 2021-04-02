Ирина Волынец предложила ввести уголовное наказание за героизацию преступников

В России предложили ввести уголовное наказание за героизацию преступников Фото: Олег ЗОЛОТО

Основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести уголовную ответственность за героизацию преступников. При этом по ее мнению, наказаны должны быть как сами преступники, использующие информацию о своих поступках, так и представители СМИ, издательств, кинокомпаний и пр., которые популяризируют антигероев. Свое обращение Волынец направила на имя руководителя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александра Хинштейна.

Глава Национального родительского комитета отметила, что от распространения подобной информации в первую очередь страдают дети. А защита их интересов является первостепенной задачей государства.

«Полагаю целесообразным ввести уголовную ответственность за использование информации преступниками о своих преступлениях, а также в отношении СМИ, издательств, кинокомпаний и иных субъектов создания контента и распространения информации, популяризирующей и героизирующей преступления и преступников», - цитирует текст обращения RT.

Также Ирина Волынец добавила, что данная мера должна распространяться и в отношении родственников, друзей, знакомых и соседей преступников, передает телеканал «360».

Напомним, ранее Ирина Волынец предложила запретить торговым сетям продавать алкогольную и табачную продукцию покупателям, которые пришли с детьми, передает Москва 24.