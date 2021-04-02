Депутат Бальбек объяснил, какую поддержку США обещает Украине в случае «российской угрозы» Фото: REUTERS

Депутат Госдумы Руслан Бальбек объяснил смысл слов министра обороны США Ллойда Остина, который пообещал не оставлять Киев «наедине» в случае «эскалации российской агрессии».

Депутат напомнил, что с 2014 году звучат подобные обещания. Америка регулярно напоминает, что не бросит Украину «один на один с Россией» и окажет ей всяческую поддержку. Но дальше слов никаких дел не идет.

При этом под поддержкой Вашингтон подразумевает только «очередные санкции и громкие заявления». В этот же список можно добавить передачу вооружения, но в открытый конфликт США «не будут ввязываться».

- На этом все, ведь по понятиям расчетливых американцев Украина не брошена, она обеспечена всем необходимым, -отмечает парламентарий в беседе с Rt.

Еще один важный момент, на который обратил внимание политик – это отсутствие каких-либо предпосылок к такому конфликту.

- Вся российская военная доктрина и вооруженные силы построены с упором на оборону, а не нападение. Уже семь лет Украина и некоторые страны Европы постоянно кричат о нападении России, которое должно произойти чуть ли не в ближайшее воскресенье. Так и не дождались. И не дождутся, - заключил Бальбек.

В свою очередь российский политический и военный деятель Франц Клинцевич отметил, что "никто за Украину воевать не будет — ни США, ни НАТО, но попытки устроить таким способом провокации идут давно и будут продолжаться.

Политик посоветовал оставить данные попытки, так как ответ России может быть достаточно жестким, пишет ФАН.