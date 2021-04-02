Фото операции в горящем кардиоцентре Благовещенска опубликовал губернатор

В МЧС сообщили, что врачи завершили операцию, и пациента перевезли в Амурскую областную клиническую больницу Фото: Instagram.com

Губернатор Амурской области Василий Орлов опубликовал в своём Instagram фото врачей, которые продолжили операцию на сердце во время пожара в кардиоцентре Благовещенска. В посте глава региона также заявил, что поручил наградить медиков.

- Так проходила операция во время пожара в кардиохирургическом центре. Медикам, пожарным - поклон! - написал Орлов под фотографией врачей, проводящих операцию.

Напомним, как сообщала "КП-Благовещенск", 2 апреля, в пятницу, в кардиохирургическом центре произошёл пожар. Пока спасатели пытались локализовать возгорание кровли, а медики вместе с пожарными эвакуировали пациентов стационара, семь врачей оставались в операционной, поскольку не могли остановить операцию на открытом сердце.

По данным МЧС, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров, а эвакуировано было в общем 120 человек. При пожаре никто не пострадал. Сайт KP.ru также публиковал видео, на котором врачи и спасатели вывозят из здания клиники пациента, ради которого продолжали операцию во время пожара.

Также на сайте писали о рассказе кардиохирурга Валентина Филатова об операции во время пожара в его отделении.