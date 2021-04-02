Гинцбург: вакцина "Спутник V" подходит для людей любых возрастов

Александр Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" подойдет людям всех возрастов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург. заявил, что российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" подходит для людей любого возраста.

- Было показано, что распределение эффективности – и иммунологической, и эпидемиологической – равномерно, фактически, по всем возрастным группам нашего населения, которые получили эту вакцину. То есть и 18, и 30-летние, и 70-летние одинаково хорошо защищаются этим препаратом, — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" завершатся примерно к середине июня, после этого отчет будет передан экспертам Минздрава. Специалисты ведомства должны будут принять решение о постоянной регистрации препарата. Наблюдения идут уже полгода, сейчас специалисты следят за отдаленными последствиями.