Гинцбург считает, что победить коронавирус в мире к осени не удастся Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Победить коронавирусную инфекцию в мире к осени этого году не удастся. Такой прогноз дал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, отметив, что к этому времени возможно сделать вирус управляемым при помощи вакцины.

«Пандемию мы не победим к осени, но процесс внутри нашей страны мы можем сделать вакциноуправляемым, это вполне реально, такая цель стоит, и я уверен, что мы ее достигнем», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Напомним, накануне заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил о возможности нового подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России этой осенью, однако, по его словам, такое возможно, если россияне не будет соблюдать меры профилактики.

Позже советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев дал такой же прогноз по эпидобстановке осенью, но указал на то, что такое может случится из-за сезонности явления, а также поскольку люди начнут возвращаться из отпусков, а также будут чаще друг с другом контактировать.