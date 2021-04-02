Франция и Германия ведут дискуссии для сближения позиций по "Северному потоку-2" Фото: REUTERS

Париж и Берлин придерживаются разных позиций относительно проекта газопровода «Северный поток–2», однако ведут дискуссии для их сближения. Такое заявление сделал госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

«Наши подходы не совпадают … Но мы ведем дискуссии для их сближения», - заявил дипломат в эфире телеканала BFM, комментируя позиции двух стран по данному проекту.

Клеман Бон также повторил свою прежнюю позицию, что проект «Северный поток-2» может привести к «газовой зависимости от России».

Напомним, накануне в Германии отклонили требования экологов об отмене разрешение на укладку газопровода «Северного потока-2». После повторной проверки было решено, что выданное ранее разрешение на строительство трубопровода останется в силе.

Кроме того, Nord Stream 2 сообщил, что готовность «Северного потока-2» по состоянию на среду, 31 марта, составила 95 процентов, и осталось уложить около 121 километров газопровода. Незадолго до этого канцлеры Германии и Австрии выразили надежду на скорое завершение проекта, отметив, что трубопровод отвечает интересам Европы.