В МИД России рассчитывают на соблюдение норм мореплавания около "Северного потока -2"

Замминистра иностранных дел Александр Грушко выразил уверенность, что проект трубопровода будет реализован к концу 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия надеется на строгое соблюдение всех норм мореплавания в районе строительства трубопровода "Северный поток - 2", заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

- И продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы, и отношение к не нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон, - добавил замглавы МИД в беседе с агентством ТАСС.

Грушко также отметил, что Москва уверена в реализации проекта газопровода к концу 2021 года. Власти России надеются, что проект будет реализован к концу 2021 года, и никаких действий, мешающих строительству, предпринято не будет.