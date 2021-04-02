МИД Франции оценил перспективы использования вакцины "Спутник V" в стране

В министерстве иностранных дел Франции оценили перспективы использования "Спутника V" в стране Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон заявил, что страна не собирается отказываться от российской вакцины от коронавируса "Спутник V", но препарат должен пройти сертификацию европейского регулятора.

- Российская вакцина – это очень важно. Мы не лишаем себя никакого полезного решения, никакой полезной вакцины... Для всех вакцин – каким бы ни был их паспорт – необходима сертификация европейскими властями, — сказал Бон в эфире телеканала BFMTV.

Он сообщил, что российские разработчики задержали подачу заявки в ЕМА, подав ее только в начале марта. По словам Бона, ее рассмотрение займет два месяца.

Ранее Клеман Бон заявил, что что граждан Франции будут прививать российским препаратом, если его одобрит европейский регулятор и производство на территории стран Евросоюза будет обеспечивать ЕС достаточным количеством доз. Он добавил, что отказ от использования российского препарата в ЕС был бы ошибкой.