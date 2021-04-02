Биологи из США и Европы разработали вакцину от коронавируса для кошек Фото: REUTERS

Молекулярные биологи из Европы и США под руководством Мартина Лангерейса, научного сотрудника нидерландского подразделения компании MSD Animal Health, разработали и проверили в деле вакцину от коронавирусной инфекции, адаптированную для использования среди кошек и других животных, которые столь же уязвимы к SARS-CoV-2, как и человек. Результаты их экспериментов были раскрыты в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

Как сообщают ученые, после двух доз препарата организм кошек начал вырабатывать антитела к коронавирусной инфекции, продолжавшие присутствовать в их кровотоке в больших количествах на всем протяжении эксперимента.

«Что интересно, наши наблюдения указывают на то, что вакцина не просто защищает животных от COVID-19, но и препятствует передаче вируса другим особям», - говорят исследователи.

Исследователи сообщают, что вакцина была основана на базе другого вируса, венесуэльского энцефаломиелита лошадей (VEEV), ген которого был отредактирован таким образом, что не потерял способности проникать в клетки животных и заставлять их производить вирусные белки, однако при этом лишился возможности размножаться внутри них.

Как отмечают биологи, подобный подход уже неоднократно использовался для создания ветеринарных вакцин, что во многом ускорило разработку прививки от коронавируса. Протестировав ее безопасность на морских свинках, ученые приступили к опытам на кошках.

В ходе исследования выяснилось, что препарат полностью защитил животных от заражения и предотвратил передачу SARS-CoV-2 между особями.

Биологи рассчитывают, что разработанная ими вакцина быстро пройдет все остальные стадии проверок и тестов в ближайшие месяцы. Они предполагают, что препарат можно будет использовать не только для защиты кошек, но и других животных, предрасположенных к заражению коронавирусом.

Напомним, накануне Россия зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавирусной инфекции для животных под названием «Карнивак-Ков». В клинических испытаниях препарата, которые начались в октябре прошлого года, были задействованы кошки, собаки, норки, песцы, лисы и другие животные. Как сообщили в Россельхознадзоре, массовое производство препарата может быть запущено уже в апреле этого года.