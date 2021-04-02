МИД РФ опроверг заявления о грядущем конфликте с Украиной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заявления о потенциальном конфликте Москвы и Киева являются очередным вымыслом украинской стороны. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, отметив, что Россия не заинтересована в конфликте.

«Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Как отметил Руденко, подобными заявлениями Киев отвлекает внимание жителей от внутренних проблем, в том числе тех, что связанны с «падением популярности правящей партии».

По словам замминистра, Россия рассчитывает избежать негативного сценария развития событий. «Мы рассчитываем, что Украина проявит благоразумие и воздержится от шагов, которые спровоцируют конфликт», - отметил он.

Напомним, ранее Министерство обороны незалежной после переговоров главы ведомства Андрея Тарана и руководителя Пентагона Ллойда Остина сообщило, что США поддержит Украину «в случае эскалации российской агрессии».