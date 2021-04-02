Песков: действительность на линии соприкосновения в Донбассе пугающая

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал пугающей ситуацию на линии соприкосновения на юго-востоке Украины, отметив, что провокации украинских военных носят множественный характер.

«Действительность на линии соприкосновения в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные», - сказал представитель Кремля в ходе брифинга в пятницу, 2 апреля.

Песков также отметил, что возможное усиление войск НАТО вокруг Украины потребует от российской стороны дополнительных мер по обеспечению своей безопасности.

Напомним, днем ранее в ходе своего интервью Песков выразил надежду, что ситуация в Донбассе не перерастет в боевые действия, а также прокомментировал выполнение Минских соглашений. По его мнению, с того момента, как президентом Украины стал Владимир Зеленский продвинуться в реализации пунктов договора, так и не удалось.