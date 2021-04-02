В России 2 апреля 2021 года выявлено 8 792 случая коронавируса

В России выявлено 8 792 случая коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявили 8 792 новых случая заражения коронавирусом. Новые заболевшие есть во всех регионах России, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее число зафиксированных составляет 4,5 миллиона случаев.

Среди всех новых заболевших у 12,9% не было никаких симптомов коронавируса. Наибольшее число заражённых зафиксировано в Москве - 1 746 человек. Второе место занимает Санкт-Петербург с 708 заболевшими, а третье - Московская область, где выявили 601 новый случай заражения.

В Магаданской области и Ненецком автономном округе зарегистрировано по два случая заражения за сутки, а в Чукотском автономном округе и Республике Тыва - по одному заболевшему.

За сутки от заражения COVID-19 погибли 400 человек. Число жертв коронавируса достигло 99 633 человек.

Выписаться после прохождения лечения от коронавируса смогли 9 832 человека, а за всё время пандемии выздоровели уже 4,18 миллиона пациентов.