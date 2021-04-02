Twitter оштрафовали на 3,2 млн рублей за отказ удалить призывы выйти на незаконные акции Фото: REUTERS

Суд оштрафовал Twitter на 3,2 миллиона рублей после того, как социальная сеть отказалась удалить информацию с призывами к подросткам выйти на незаконные акции в Москве, а также наложили штраф еще на 3,3 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Соответствующие решение вынес мировой судья судебного участка района Таганский в Москве.

«Мировой судья постановил: признать организацию Twitter Inc виновной в совершении административного правонарушения... и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов 200 тысяч рублей», - приводит РИА Новости заявление пресс-службы суда.

Компания должна оплатить штраф не позднее 60 дней с момента вступления в силу решения суда.

Напомним, ранее Роскомнадзор указывал на то, что Twitter никак не отреагировал на заявление о том, что у компании есть месяц, чтобы удалить запрещенную в России информацию. Незадолго до этого ведомство говорило о планах заблокировать соцсеть в России, если через 30 дней социальная сеть не выполнит требования надзорного органа и не удалит запрещенную на российской территории контент.

Как писал сайт kp.ru, с 2017 года Роскомнадзор подал жалобы на 28 тысяч публикаций в Twitter. В ведомстве считают, что в постах содержится запрещенная информация, среди которой есть методы изготовления и употребления наркотических средств, призывы к самоубийству и способы совершения суицида, а также детская порнография.