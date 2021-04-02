Аналитики спрогнозировали как экономический план Байдена скажется на рубле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский президент Джо Байден анонсировал новый план по развитию экономики страны. Планируется, что в течении 8 лет в сферу будет вложено более двух триллионов долларов.

Аналитики отмечают, что у плана есть как плюсы, так и минусы. Подобные вливания спровоцируют оживление различных сфер, повысят потребление и, как следствие, увеличат прибыть. Будет фиксироваться оживление на фондовых рынках. Но вместе с тем и начнут расти налоги.

А вот на российскую валюту план Джо Байдена почти не повлияет, уверен эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Состояние американской экономики почти не оказывает влияние на отечественную валюту, в отличие от геополитических факторов и санкций.

Активный рост экономики повлечет спрос на энергоносители, а значит нефть начнет дорожать. Это окажет поддержку рублю.

На основе этого можно прогнозировать, что российская валюта сможет укрепить позиции.

- Как скажутся столь глобальные американские планы на российской валюте – определить сложно. Но в ближайшее время мы увидим резкие скачки. На курс рубля оказывают влияние динамика вакцинации, политика ОПЕК+, общие темпы развития экономики. Все это способно взметнуть доллар к рубежам 78–80 рублей, либо ослабить до 71–72, - сказал Life.ru главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.