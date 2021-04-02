Песков: усиление войск НАТО около Украины потребует от России дополнительных мер

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москве придется принять дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае возможного усиления группировки войск Североатлантического альянса вокруг Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что подобное развитие сценария «привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ».

«Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», - сказал представитель Кремля в ходе брифинга в пятницу, 2 апреля.

Как писал сайт kp.ru, Песков также назвал пугающей ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, отметив, что провокации украинских военных носят множественный характер. Напомним, ранее украинское Министерство обороны после переговоров главы ведомства Андрея Тарана и руководителя Пентагона Ллойда Остина сообщило, что Вашингтон готов поддержать Киев «в случае эскалации российской агрессии».