Аналитик предсказал рост рубля на 10%

Аналитик предсказал рост курса рубля Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2021 году рубль может укрепиться примерно на 10% по отношению к иностранным валютам. Такой прогноз сделал Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия». Он отметил, что рост курса рубля может произойти на фоне ожидаемого роста ключевой ставки Банка России до 5 процентов.

«А благодаря мягкой политики ФРС США с высокой вероятностью доллар будет ослабевать в этом году против большинства валют, за исключением турецкой лиры. Уже очевидно, что российский рубль в 2021 году может укрепиться почти на 10 процентов. И мы увидим доллар ниже 70 рублей, а евро - ниже 85 рублей», - цитирует эксперта «Российская газета».

Добавим, что директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков не рекомендовал в настоящее время покупать доллары или евро. По его словам, заработать на валюте можно только если покупать ее в период серьезной просадки, передает телеканал «360».

Напомним, утром 2 апреля на открытии торгов Московской биржи курс доллара составил 76,2 рубля, а курс евро - 89,63 рубля, передает «Свободная пресса».