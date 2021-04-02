Москва и Минск усилят белорусско-польскую границу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия и Республика Беларусь занимаются подготовкой программы пограничной безопасности на 2023-2027 годы, согласно которой будет усилена охрана белорусско-польской границы. Об этом рассказал заместитель главы белорусского Госпогранкомитета Сергей Новиков на собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".

- В настоящее время пограничные службы Беларуси и пограничные службы ФСБ России ведут совместную работу по формированию новой программы развития пограничной безопасности на период 2023-2027 годов. В рамках которой планируется усилить охрану белорусско-польского участка границы за счет строительства и реконструкции инженерных заграждений, а также модернизации имеющихся сигнализационных комплексов, повышения уровня оснащенности подразделений границы необходимой техникой, — сообщил Новиков.

В конце января 2021 года российский лидер Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Главы двух государств обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства, а также борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.