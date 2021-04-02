Путин: российская вакцина эффективна против всех известных вариантов коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская вакцина «Спутник V» эффективна против всех известных на сегодняшний день вариантов коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в пятницу 2 апреля.

«Она эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса», - сказал российский лидер о вакцине «Спутник V».

Глава государства также отметил значительный вклад Российского фонда прямых инвестиций в борьбу с коронавирусом.

«РФПИ вносит существенный вклад в борьбу с ковидом: здесь и тест-системы, и продвижение вакцин, в том числе на мировые рынки», - заявил президент.

Глава РФПИ, в свою очередь, сообщил, что до июня текущего года можно будет провакцинировать всех желающих россиян от коронавируса.