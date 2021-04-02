На Украине выявили рекордные 19 893 случая заражения коронавирусом за сутки Фото: REUTERS

За минувшие сутки на Украине выявили 19 893 зараженных коронавирусной инфекцией, что стало рекордным показателем по суточному приросту заболевших COVID-19 в стране. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов, уточнив, что среди новых инфицированных есть 834 ребенка и 484 медицинских работника.

Кроме того, согласно приведенной статистке, за минувшие 24 часа на Украине вылечились 10 287 пациентов с коронавирусной инфекцией, и зафиксировали 433 среди пациентов.

Предыдущий суточный рекорд был установлен не так давно – неделю назад, 26 марта. Тогда заболели 18 132 человек. При этом днем ранее, в четверг, 1 апреля, выявили 17 569 новых случаев заражения.

Всего с начала пандемии на Украине коронавирусом заразились более 1,7 миллиона человек. За последние сутки лидерами по распространению заболевания стали Одесская, Харьковская, Львовская, Хмельницкая и Днепропетровская области.