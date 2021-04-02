В Роспотребнадзоре рассказали, когда закончится пандемия коронавируса

Эксперт прогнозирует окончание пандемии через год при пессимистичном сценарии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пандемия коронавируса при оптимистичном прогнозе завершится через полгода, заявила заместитель главы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она добавила, что при пессимистичном сценарии эпидемия может затянуться на год.

Специалист Роспотребнадзора отметила, что в апреле 2020 года учёные на основе математического расчёта прогнозировали окончание пандемии через полтора или два года.

- Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются, - уточнила Наталья Пшеничная в беседе с агентством ТАСС.

Закончится эпидемия коронавируса через полгода или через год зависит от сознательности граждан и выполнения ими введённых ограничений, добавила специалист.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, сегодня, 2 апреля 2021 года, в России было выявлено 8 792 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели за сутки 9 832 человека.