Администрация Суэцкого канала планирует расширить русло

Администрация Суэцкого канала задумалась о расширении русла Фото: REUTERS

Администрация Суэцкого канала рассматривает вариант с расширением русла после блокировки артерии контейнеровозом Ever Given, но углублять его не хотят.

- Мы изучаем вариант расширения Суэцкого канала после происшествия с Ever Given, но углублять канал нет необходимости, — заявил глава администрации Усама Рабиа в эфире телеканала CNN Arabic.

Он сообщил, что в данный момент глубина Суэцкого канала составляет 24 метра.

Ранее советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш раскрыл детали расследования блокировки артерии. Он сообщил, что ситуация не дойдет до суда, так как владелец контейнеровоза выплатит компенсацию. Мамиш добавил, что расследование завершится за одну неделю, а к капитану судна не будут применяться какие-либо юридические меры.