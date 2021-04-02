Песков: У Путина нет побочных симптомов спустя 10 дней после первой прививки от коронавируса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин не испытывает никаких побочных симптомов спустя десять дней после первого укола российской вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Никаких симптомов нет», - приводит РИА Новости ответ представителя Кремля на вопрос о наличие побочных симптомов у российского лидера.

Напомни, глава государства привился от коронавирусной инфекции 23 марта, как и обещал днем ранее во время совещания с разработчиками вакцин. После прививки президент чувствовал себя хорошо, более того – на следующий день у Путина прошел полноценный рабочий день.

Как писал сайт kp.ru, каким именно российским препаратом привили президента знает только сам глава государства и его врач.