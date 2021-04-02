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Политика2 апреля 2021 14:20

Песков: Путин получил приглашение на саммит Байдена

Сейчас по дипломатическим каналам уточняются детали мероприятия
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение на саммит Джо Байдена

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил приглашение на климатический саммит американского лидера Джо Байдена.

- Да, действительно, приглашение получено. Но пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам, через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь, в Москве, мы пытаемся выяснить детали - как это будет происходить, кто будет принимать участие, — сообщил журналистам Песков.

Ранее Белый дом подтвердил, что президент США Джозеф Байден пригласил российского коллегу Владимира Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату, которые должны пройти в онлайн-режиме. В пресс-релизе Белого дома отмечается, что виртуальный саммит мировых лидеров "подчеркнет срочность и экономические выгоды более активных действий в области климата", а также "станет ключевой вехой на пути к конференции ООН по изменению климата в ноябре этого года в Глазго".