Песков: Путин получил приглашение на саммит Байдена

Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение на саммит Джо Байдена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил приглашение на климатический саммит американского лидера Джо Байдена.

- Да, действительно, приглашение получено. Но пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам, через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь, в Москве, мы пытаемся выяснить детали - как это будет происходить, кто будет принимать участие, — сообщил журналистам Песков.

Ранее Белый дом подтвердил, что президент США Джозеф Байден пригласил российского коллегу Владимира Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату, которые должны пройти в онлайн-режиме. В пресс-релизе Белого дома отмечается, что виртуальный саммит мировых лидеров "подчеркнет срочность и экономические выгоды более активных действий в области климата", а также "станет ключевой вехой на пути к конференции ООН по изменению климата в ноябре этого года в Глазго".