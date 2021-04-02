РФПИ: Привить от коронавируса всех желающих россиян можно до июня 2021 года

Глава РФПИ заявил, что все желающие россияне смогут вакцинироваться "Спутником V" до июня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все желающие россияне смогут привиться от коронавируса вакциной "Спутник V" уже до июня 2021 года, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

- Мы активно реализуем программу, безусловно, с фокусом на вакцинации россиян, но также поставляя часть из произведенной за рубежом вакцины на внешние рынки, - заявил глава РФПИ на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Кирилл Дмитриев также отметил, что, по оценкам фонда, Россия сейчас является не только одним из лидеров по вакцинации в мире, но и способна уже к июню благодаря своим производственным мощностям в стране и за её пределами привить от коронавируса всех, кто хочет получить вакцину.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что центра имени Гамалеи разработал методику, по которой за два дня можно изменить вакцину от коронавируса под новые мутации COVID-19.