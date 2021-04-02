Захарова: обещанная США военная помощь Украине станет «медвежьей услугой»

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обещанная Вашингтоном помощь Киеву в случае конфликта с Москвой представляет собой «медвежью услугу». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что все должны работать для достижения мира на востоке Украины.

«Подобные заявления - медвежья услуга Украине. Все должны работать на единую цель - на достижение мира на востоке Украины», - заявила дипломат в разговоре с «Газетой.Ru».

По ее словам, США своими поставками вооружений, а также «агрессивной и провокационной риторикой» поощряет украинские власти к невыполнению Минских соглашений. Как отметила Захарова, подобной поведение Вашингтона противоречит решениям Совета Безопасности Организации Объединённой Нации.

Напомним, ранее Минобороны Украины после переговоров главы ведомства Андрея Тарана и руководителя Пентагона Ллойда Остина сделало заявление о том, что Вашингтон готов поддержать Киев «в случае эскалации российской агрессии».

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что усиление войск НАТО около Украины потребует от России дополнительных мер, отметив, что подобное развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи границ.