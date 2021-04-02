Депутат Нилов оценил идею уголовного наказания за героизацию преступников

В Госдуме оценили идею ввести уголовное наказание за героизацию преступников Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментирловал предложение Ирины Волынец ввести уголовное наказание за героизацию преступников.

«Конечно, подобное недопустимо с участием СМИ, потому как это не только популяризация, это еще и определенная возможность, информация, которая может повлиять на психически неуравновешенных людей и может быть рассмотрена как руководство к действию. Есть рекомендации психологов- криминалистов, где один из пунктов звучит следующим образом: «Нельзя делать из антигероя героя, дабы не популяризировать и не побуждать других совершать преступления». Поэтому в этой части согласен», — цитирует депутата RT.

При этом Ярослав Нилов отметил, что важно разделять преступления и исторические факты. К примеру, художественные или документальные фильмы о Великой Отечественной войне снимаются не для популяризации насилия, они носят исторический характер, отметил депутат.

«Поэтому в этой части надо очень внимательно проанализировать, и при необходимости законодательно отрегулировать», — заключил парламентарий.

Напомним, ранее основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести уголовную ответственность для всех, кто занимается героизацией преступлений. Начиная от самих преступников и из знакомых, и заканчивая представителями СМИ и кинематографа, передает телеканал «360».