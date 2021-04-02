Путин обсудил с президентом Монголии поставки российских вакцин от COVID-19

Владимир Путин обсудил с президентом Монголии поставки российских вакцин от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин в рамках телефонных переговоров обсудил с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой поставки российских вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

- Особое внимание уделено укреплению взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин в Монголию, — гласит текст сообщения.

Напомним, сейчас Россия ведет переговоры о поставке вакцины "Спутник V" c Австрией. Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что закупка российской вакцины от коронавирусной инфекции значительно ускорит кампанию по вакцинации граждан страны. Он подчеркнул, что выступает за закупку "Спутника V", и сообщил, что переговоры о контракте уже на финишной прямой. Австрия планирует заказать у России один миллион доз препарата. Курц отметил, что это поможет спасти жизни австрийцев.