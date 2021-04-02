Гинцбург: Антитела к коронавирусу могут передаваться от матери ребёнку через плаценту

Гинцбург рассказал о возможности передачи антител от матери к ребенку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время беременности мать может через плаценту передать ребёнку антитела к коронавирусу, сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

- Через плаценту могут передаваться антитела. Определенный класс антител может передаваться, и это хорошо, природа это предусмотрела, - отметил Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в России создали уникальный препарат "КОВИД-глобулин". Он создан на основе плазмы крови пациентов, переболевших коронавирусом. Так, по словам главы Ростеха Чемезова, Россия стала первой страной, способной применять две формы иммунизации - активную (вакцинация) и пассивную (иммуноглобулин).

На сайте также сообщали, что, по словам Александра Гинцбурга, в Центре имени Гамалеи разработали методику, которая позволит за два дня менять вакцину при мутации коронавируса.