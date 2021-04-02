ФСБ задержала в Барнауле сторонника украинской националистической организации, готовившего взрыв мечети

ФСБ задержала в Барнауле сторонника украинской националистической организации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности задержала в Барнауле сторонника украинской националистической организации, который по заданию куратора из Украины планировал совершить подрыв мечети.

Как передает ТАСС, в Центре общественных связей (ЦОС) России сообщили, что задержанный местный житель, россиянин 2000 года рождения, принадлежал к украинской националистической организации «Этническое национальное объединение» (ЭНО).

В сообщении отмечают, что ЭНО координирует действия националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций «прямого действия» против лиц неславянской внешности и органов государственной власти. В ФСБ заявили, что пропагандистская работа данной организации ведется в мессенджере Telegram, а также соцсетях Instagram и ВКонтакте.

В ходе обысков у сторонника ЭНО было изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, средства коммуникации, а также экстремистская литература.

«Задержанный признается в инкриминируемом преступлении. Согласно полученным показаниям, в феврале 2021 года он инициативно вышел на контакт с представителем ЭНО в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции», - рассказали в ФСБ.