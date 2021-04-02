Авторы издевательских фраз на постановлениях уволены из Арбитражного суда Москвы Фото: Андрей МИРЕЙКО

Нескольких сотрудников аппарата Арбитражного суда Москвы уволили из-за скандала с издевательской фразой в делах о банкротстве, которая проявлялась после манипуляций с текстом в офисном редакторе.

Издевательская надпись с эротическим подтекстом была вписана в пять решений Арбитражного судьи Екатерины Игнатовой белым цветом, поэтому ее нельзя было прочесть в оригинальном документе, однако можно было увидеть при выделении текста.

Эта фраза была внесена в минимум пять опубликованных определений, которые были даны в первой половине прошлого года. После того как на это обратили внимание в январе текущего года, все определения удалили с сайта суда, а Арбитражный суд начал служебную проверку.

Как сообщили в пресс-службе суда, виновные лица были установлены в ходе проведенной служебной проверки. « В отношении них применены меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения», - приводит РИА Новости сообщение в пресс-службе суда.