Объявлен перезапуск платформы RUTUBE Фото: Shutterstock

RUTUBE объявил о перезапуске интернет-платформы, мобильного приложения и SmartTV. Масштабное обновление пройдет в апреле текущего года.

Первые изменения затронут веб-версию сайта. Будет изменен интерфейс, создана удобная навигация, появятся тематические плейлисты.

Изменится процесс загрузки видео, специально для этого обновят алгоритм. Помимо этого, добавятся новые возможности по монетизации контента.

Еще одна новинка – это возможность самостоятельно запускать стримы на RUTUBE, а в третьем квартале 2021 года пользователям разрешат продавать свои товары в прямом эфире.

- Были изменены многие разделы, теперь смотреть и слушать контент можно будет в удобном плеере, - отметил в беседе с Rt генеральный директор RUTUBE Роман Максимов.

В третьем квартале так же будет проведен перезапуск мобильного приложения и SmartTV.

В настоящее время библиотека проекта содержат более трех миллионов видеороликов.