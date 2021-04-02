В МИД РФ связали осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси с протестами из-за приезда Познера

Мария Захарова связала осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси с протестами после приезда Познера Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение памятника Грибоедову в столице Грузии.

- Рассматриваем данный инцидент и недавнюю провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи, — цитирует Захарову официальный портал МИД РФ.

Напомним, в четверг, 1 апреля, вандалы осквернили памятник русскому драматургу, поэту и композитору Александру Грибоедову в центре Тбилиси. На постаменте памятника писателю появились надписи красной краской, среди которых была надпись "Россия — зло". Городские власти довольно быстро привели монумент в порядок, но снимки оскверненного памятника разлетелись по социальным сетям. Глава Палаты культуры Грузии Давид Окиташвили заявил, что народ с многовековой культурой подталкивают к русофобии. По его мнению, это "далеко идущее зло".