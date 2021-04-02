Россиянин погиб при перестрелке в Стамбуле

Перестрелка между двумя вооруженными группами граждан произошла в Стамбуле, два человека погибли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Стамбуле между двумя вооружёнными группами произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека. В том числе один гражданин России чеченского происхождения, сообщили в полиции.

Источник в правоохранительных органах также сообщил РИА Новости, что перестрелка произошла в стамбульском районе Башакшехир.

- Погибли два человека - азербайджанец и гражданин России чеченского происхождения, трое чеченцев задержаны. Розыск четверых участников вооруженного конфликта продолжается, - уточнил собеседник агентства.

Он также рассказал, что перестрелка началась из-за долгов. В ней также участвовали граждане Грузии и Сирии.

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