Мурашко поблагодарил врачей, проводивших операцию при пожаре в Благовещенске Фото: Instagram.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко от имени всего ведомства поблагодарил врачей Амурской области, которые, несмотря на пожар в кардиологическом центре Благовещенска, завершили операцию на открытом сердце.

«Врачи клиники кардиохирургии действовали четко и слаженно, сделали все, чтобы, несмотря на пожар, завершить операцию на открытом сердце и спасти пациента. От имени Министерства здравоохранения Российской Федерации выражаю им благодарность», - сказал глава Минздрава в пятницу, 2 апреля.

Напомним, как писал «КП-Благовещенск», в пятницу, 2 апреля, в кардиохирургическом центре произошёл пожар. В то время как пожарные пытались локализовать возгорание кровли, а медики вместе со спасателями эвакуировали пациентов стационара, семь врачей оставались в операционной и продолжали начатую ранее операцию на открытом сердце.

По данным МЧС, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. При пожаре никто не пострадал, а эвакуировано было 120 человек.

Сайт KP.ru также публиковал видео, на котором врачи и спасатели вывозят из здания клиники пациента, ради которого продолжали операцию во время пожара. Кроме того, сайте писал о рассказе кардиохирурга Валентины Филатовой об операции во время пожара в его отделении.