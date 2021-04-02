ЛДПР после аварии с Эдвардом Билом предложила конфисковать машины у злостных нарушителей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил конфисковывать автомобили у водителей, нарушающих правила ПДД. Так, политик отреагировал на ДТП с участием блогера Эдварда Била, произошедшее накануне. Предложение Жириновского не просто слова, он отметил, что его партия внесет в Госдуму законопроект о конфискации авто у виновников ДТП — злостных нарушителей правил дорожного движения.

"ЛДПР много раз предлагала: у пьяных водителей или жестких нарушителей правил конфисковывать автомобиль и высылать за пределы родного города. Иначе они будут бесконечно совершать новые и новые ДТП и издеваться над добропорядочными гражданами", — написал политик в Telegram-канале.

В четверг, 1 апреля, автомобиль марки Ауди, принадлежащий блогеру Эдварду Билу, вылетел на встречку и врезался в поток машин. В результате ДПТ пострадали пять авто. Водитель одной из них - женщина 40-ка лет находится в реанимации в тяжелом состоянии.