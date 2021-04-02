Черноморский флот России начал проверку сил в Крыму и Краснодарском крае

Черноморский флот начал проверку сил в Крыму и Краснодарском крае Фото: Михаил ПАТЛИС

Черноморский флот начал контрольную проверку сил, базирующихся в Крыму и Краснодарском крае, сообщили пресс-служба флота.

- По приказу командующего войсками ЮВО Александра Дворникова в едином тактическом замысле мероприятий контрольной проверки батальонные тактические группы проведут учения совместно с экипажами кораблей и эскадрильями оперативно-тактической, морской и армейской авиации, — гласит сообщение пресс-службы.

В ходе проверки оценят качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений флота, а также состояние оружия и техники. При этом все группы и подразделения отработают задачи как в атаке, так и в обороне.

Ранее фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" успешно выполнил стрельбу зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут" в Баренцевом море. Он поразил две ракеты-мишени, поставленные малым ракетным кораблем "Айсберг".