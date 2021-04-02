Глава департамента Минпромторга РФ Павел Серватинский обвинен в превышении полномочий

Следственный комитет просит отправить Павла Серватинского в СИЗО на два месяца Фото: Олег ЗОЛОТО

Главе департамента металлургии и стройматериалов Министерства промышленности и торговли России Павлу Серватинскому предъявлено обвинение в превышении полномочий. Следственный комитет просит Хамовнический суд Москвы отправить его в СИЗО на два месяца.

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского … на срок до 1 июня 2021 года», - приводит ТАСС заявление пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе.

Павла Серватинского обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Данная статья предусматривает наказание до четырех лет тюремного заключения.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные следствия сообщал, что глава департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России, задержанный по уголовному делу о превышении полномочий, незаконно выделил компании из Кабардино-Балкарии 13,5 миллиона рублей в качестве бюджетной субсидии.