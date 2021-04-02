Нижегородская область стала одним из лидеров по качеству городской среды

Нижний Новгород по итогам 2020 года вошел в число городов-лидеров по индексу качества городской среды в рейтинге Минстроя РФ и института развития ДОМ.РФ , составленном для 1 116 городов страны. В сравнении с 2019 годом индекс качества городской среды в Нижегородской области вырос на 7 баллов и составил 183 балла.

- В Нижегородской области и в Нижнем Новгороде стабильный рост показателей по итогам 2020 года. Уже четыре города за прошлый год у нас преодолели 200-балльный рубеж, при этом Нижний Новгород прибавил 8 позиций и получил 201 балл. Очень хорошие показатели у Арзамаса, получившего рекордное количество баллов среди городов области, – 220. В Сарове индекс составил 215 баллов, в Дзержинске – 204, - рассказал Глеб Никитин.

- Что касается областного центра, то среди крупных городов России Нижний Новгород занял четвертую позицию после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Рассчитываю, что в этом году Нижнему удастся продвинуться в рейтинге. Ожидания связаны с масштабными проектами к 800-летию города. Благодаря реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Среда 800» преобразится более 70 общественных пространств Нижнего Новгорода. Это беспрецедентный масштаб благоустройства, способный повлиять на качество жизни в городе, - добавил Глеб Никитин.

В числе факторов, влияющих на рост показателей индекса, Глеб Никитин также назвал создание центра компетенций - Института развития городской среды Нижегородской области, реализацию проекта паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров».

Расчет индекса основывается на 36 индикаторах, характеризующих 6 типов пространств города: жилье, общественно-деловую инфраструктуру и прилегающие пространства, зеленые территории, набережные, уличную инфраструктуру и общегородское пространство. Максимальное значение каждого индикатора – 10 баллов. Они также распределены по факторам, формирующим среду обитания, - безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность деятельности органов власти. В итоге определяется два уровня городской среды – благоприятная (при которой количество набранных баллов превышает 181, или 50% от максимально возможного значения) и неблагоприятная.

Расчет индекса качества городской среды осуществляется Минстроем России ежегодно до 1 апреля. Цель его составления - помощь российским городам в определении приоритетов развития, в принятии управленческих решений, необходимых для обеспечения в населенных пунктах комфортной, безопасной и интересной жизни.