В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности Фото: Иван МАКЕЕВ

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы. Это следует из данных прогностической карты на официальном портале учреждения.

- Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна, — гласит сообщение Гидрометцентра.

Предупреждение в Москве и Московской области действует с 21:00 2 апреля до 9:00 3 апреля и с 21:00 3 апреля до 9:00 4 апреля.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал, что апрель в Москве по средней температуре будет теплее, чем обычно. В учреждении уточнили, что это не исключает сюрпризов и короткого возвращения холодов во второй половине апреля. Речь идет о средней температуре месяца, в отдельные дни возможно и резкое похолодание. Гидрометцентр обещает, что в субботу температура воздуха будет не выше плюс 10 градусов, в воскресенье, 4 апреля, плюс 11 градусов.