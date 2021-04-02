Названы сферы, в которых люди с синдромом Дауна чаще всего сталкиваются с нетерпимостью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» выяснил, в каких ситуациях люди с синдромом Дауна чаще всего сталкиваются с нетерпимостью. В опросе приняли участие 2,5 тысячи респондентов со всей России.

По их мнению, лучше всего этические нормы соблюдаются в банковской сфере, медицинском обслуживание, заведениях культуры, социальном обслуживание (услуги психолога, дефектолога, логопеда и др. социальных служб). Хуже всего дела обстоят в спортивных секциях, учреждениях дополнительного образования и в отношениях со сверстниками и их родителями.

В ходе исследования респондентам предлагалось оценивалась проблемы по пятибалльной шкале, где 5 означает максимальную актуальность. На вопросы отвечали семьи с детьми с синдромом и эксперты в области образования, спорта, здравоохранения и социальных услуг. Они выделили следующий топ главных проблем:

Отсутствие или нехватка учителей, способных заниматься с детьми с синдромом Дауна. Родители оценили актуальность этой проблемы в 3,9 из 5 баллов, эксперты — в 4,2 балла;

Нехватка среды, дружественной для детей с ментальными особенностями. Для родителей эта проблема актуальна на 3,7 баллов из 5, а для экспертов — на 4 балла;

Шутки, анекдоты и ругательства в отношении особенных детей. Эту проблему эксперты оценили на 3,7 баллов, а родители — на 3,8 баллов.

Исследование проводилось при поддержке Фонда президентских грантов.