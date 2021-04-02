МИД Китая сообщил об усилении стратегического партнерства с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стратегическое всеобъемлющее партнерство Пекина и Москвы постоянно усиливается. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин, отметив, что это партнерство не направлено против третьих стран.

«Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства Китая и РФ будут только усиливаться, невзирая на изменения международной конъюнктуры. Они не могут ослабнуть. В то же время сотрудничество КНР и России не направлено против третьих стран», - заявил дипломат.

Как отметила Хуа Чуньин, Китай и Россия «твердо придерживаются схожих позиций» по многим вопросам. По ее словам, за последнее время взаимоотношения двух стран достигли «самого высокого уровня в развитии».

Официальный представитель МИД КНР назвала Пекин и Москву важной силой, «способствующей поддержанию глобальной стратегической безопасности и стабильности».

Напомним, накануне РФПИ договорился о производстве в Китае более 100 млн доз вакцины «Спутник V». Как отмечается, произведенный объем позволит обеспечивать вакцинацию более 50 млн человек.