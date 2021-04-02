В Союзном государстве назвали абсурдом тезис об угрозе со стороны России кому-либо

В Союзном государстве назвали абсурдным тезис об угрозе со стороны России. Фото: посольство РФ в Белоруссии

Тезис об угрозе со стороны России абсурден, заявил журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Он рассказал о беседе с западным дипломатов, в ходе которой спросил, зачем НАТО выдвигает вооруженный силы к границе с Россией. Дипломат ответил, что таким образом поддерживается стабильность в обществе.

- Это абсурдный тезис - считать, что Россия кому-то угрожает. Имея такие земли, такие ресурсы, нам в своем доме еще много что предстоит сделать, — заявил Мезенцев.

Он заявил, что давление военно-политическими угрозами — это часть политической игры против России. Мезенцев отметил, что РФ не допустит военного конфликта, поэтому необходим диалог между сторонами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве придется принять дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае возможного усиления группировки войск Североатлантического альянса вокруг Украины. Он отметил, что что подобное развитие сценария "привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ".