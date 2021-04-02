Украинский оппозиционер Бойко: Зеленский не выполнил ни одного обещания

Оппозиция заявила, что Зеленский не выполнил своих обещаний. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Cопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что президент Зеленский не выполнил за весь срок ни одного своего обещания.

"Главные обещания нынешнего президента – восстановление мира в Украине, "конец эпохи бедности", снижение тарифов, создание новых рабочих мест, прекращение трудовой миграции – не выполнены. Да, это трудные задачи, но он не смог с ними справиться. И жизнь людей с каждым днем ухудшается", – цитирует Бойко пресс-служба партии на своем сайте.

Он отметил, что у Зеленского провальная кадровая политика. Бойко призвал все политические силы страны объединиться для восстановления мира в Донбассе.

Он подчеркнул, что в целом в стране ситуация кризисная не только на политической арене. Бойко отметил, что пандемия набирает обороты, но при этом власть не желает предпринимать серьезных мер

"Нужно срочно принимать решения, которые позволят помочь медицине, поддержать людей и бизнес в это непростое время", - добавил он.

Напомним, Владимир Зеленский стал президентом в 2019. После своего избрания он заявил, что будет президентом Украины лишь один срок.