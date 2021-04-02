В Нидерландах женщина умерла после прививки вакциной AstraZeneca Фото: REUTERS

В Нидерландах женщина умерла после прививки вакциной от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca. Смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии, а также снижения количества тромбоцитов. Об этом сообщает исследовательский центр Lareb, который специализируется на выявлении побочных эффектов.

Как уточняется, всего после вакцинации препаратом AstraZeneca тромбоз и низкое количество тромбоцитов выявили у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет.

По данным Lareb, симптомы тромбоза и снижение уровня тромбоцитов возникли между седьмым и десятым днями после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Напомним, ранее в Британии выявили 30 случаев тромбоза после AstraZeneca, однако медицинский регулятор страны заявил, что преимущества вакцин против COVID-19 «перевешивают любые возможные риски».

Ранее компания AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины на фоне приостановки применения препарата в ряде стран. Однако в Евросоюзе и Великобритании было несколько случаев образования тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии у вакцинированных данным препаратом, а также случаев летальных исходов.

Некоторые страны полностью приостановили вакцинацию данным препаратом, а в Канаде заявили о приостановке использование вакцины AstraZeneca для людей в возрасте младше 55 лет.